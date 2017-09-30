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ГКНБ намерен проверить видео выступления Омурбека Бабанова в Оше

Государственный комитет национальной безопасности будет проверять видеоматериалы с выступлением кандидата в президенты Омурбека Бабанова в городе Оше. Проверку начали для правовой оценки. Об этом сообщила Генпрокуратура.

ГП КР направила материалы в ГКНБ для проведения проверки с назначением соответствующих экспертиз, в том числе лингвистической.

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Напомним, ранее в социальных сетях широко распространили фрагменты из публичного выступления Омурбека Бабанова перед жителями ошского микрорайона «Он-Адыр» 28 сентября. Вырванные из контекста эпизоды речи вызвали широкий резонанс. Пользователей соцсетей возмутили якобы призывы к протестным акциям.

В штабе кандидата произошедшее называют провокацией и обещают подать в милицию заявление в отношении распространителей.
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