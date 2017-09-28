О.Бабанов встретился с жителями Оша, несмотря на попытки сорвать мероприятие

В микрорайоне «Он-Адыр» в городе Оше пытались всячески препятствовать проведению встречи с кандидатом в президенты Омурбеком Бабановым.

По словам одного из организаторов — Соонунбека Жунусбаева, милиция не давала устанавливать сцену на ранее оговоренном месте, попросив не занимать территорию, но не назвала причину.

«Мы с 8 утра готовились установить сцену, но ребята позвонили и сказали, что милиционеры просят освободить территорию. До этого на главной площади должны были состояться узбекские игры даргы, но мероприятие было передвинуто на другую дату. Но, несмотря на это, с утра не позволяли установить сцену, указывая на территорию на пересечении двух улиц», — рассказал Соонунбек Жунусбаев.

По словам местной жительницы Нилюфар Саиповой, домком по непонятым причинам не давал людям ехать на встречу с кандидатом.

«Он ругал людей, которые шли на встречу с Омурбеком Бабановым. Говорил: «Вы что делаете, зачем идете? Одумайтесь!» И с таким гневом стал угрожать, что вызовет участковых милиционеров, чтобы разгонять всех!» — рассказала женщина.

В результате сцена была установлена не на той территории, что обговаривалась ранее, но встреча все же прошла. Ее посетили более тысячи жителей микрорайона «Он-Адыр».

«Я обращаюсь ко всем сотрудникам правоохранительных органов: знайте свои обязанности, защищайте права простого народа, будьте справедливы! Только тогда в стране будут изменения. Я никогда не буду использовать сотрудников правоохранительных органов в своих целях. Я построю безопасный Кыргызстан, где ни кыргызы, ни узбеки, ни таджики не будут бояться милиционеров и ГАИ. Мы будем жить в свободной стране!» — сказал Омурбек Бабанов.

Кандидат отметил, что пришло время перемен, время реформ. Поэтому кыргызстанцы должны выступить за честные и прозрачные выборы, избрать народного лидера, который сможет развивать страну.

«Каждый пытается меня очернить, облить грязью, но с поддержкой народа я иду вперед и говорю, что построю процветающий Кыргызстан, безопасный Кыргызстан! И эту безопасность я обещаю не только простому народу, но и политическим оппонентам. Никогда при мне не будет политических гонений!» — пообещал Омурбек Бабанов.

Исполнитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg», г. Бишкек, ул. Шопокова 121/1. Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т. Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 28.09.2017 г. Тираж: 1.