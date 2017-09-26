Кандидат отказался от гонки. Как голосовать, если его фамилия в бюллетене?

Автоматические урны капризно реагируют на использование шариковой ручки. Об этом ИА «24.kg» сообщила заместитель председателя ЦИК Атыр Абдрахматова.

По ее словам, Центризбирком уже сталкивался с проблемой, когда автоматически считывающая результат урна давала сбой из-за того, что отметку ставили обычной шариковой ручкой. Поэтому необходимо использовать при голосовании только специальный маркер.

«По закону мы должны вычеркнуть из бюллетеня фамилии тех кандидатов, кто сошел с гонки. Однако в этом случае урна может дать сбой. Чем больше кандидатов откажется о участия в выборах, тем больше вероятность, что АСУ перестанет работать. Тогда избирательные комиссии вынуждены будут использовать стационарные урны. А к ним нет доверия и вероятен вброс бюллетеней», — сказала Атыр Абдрахматова.

Напомним, что Камчыбек Ташиев уже снял свою кандидатуру. Центризбирком уже начал печатать бюллетени. Следовательно, его фамилию вычеркнут.

Не исключено, что кто-то еще из кандидатов в президенты откажется от участия в выборах.