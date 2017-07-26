Второй по счету кандидат в президенты страны — Темир Сариев сдал экзамен на знание государственного языка.

«Темир Сариев уверено идет на выборы президента, — отмечают в его избирательном штабе. — Для того чтобы получить официальный статус кандидата, политику осталось внести избирательный залог».

На прошлой неделе Темир Сариев первым сдал в ЦИК свыше 60 тысяч подписей кыргызстанцев в свою поддержку.

«Чтобы получить сертификат на знание государственного языка, Темир Сариев должен был пройти тест из 40 вопросов, а также сдать устный и письменный тесты. Несмотря на сложность заданий, Сариев легко справился с испытанием. Председатель экспертной комиссии по установлению владения кандидатом на должность президента государственным языком Абдылдажан Акматалиев заявил, что Темир Сариев великолепно знает родной язык. Вместо двух часов Сариеву потребовался всего час», — рассказали в пресс-службе партии «Акшумкар».

«На устном экзамене Темиру Сариеву выпал вопрос о повести Чингиза Айтматова «Белый пароход». Кандидат также изложил экзаменаторам свою предвыборную программу. Сариев остановился на трех основных посылах своей политической платформы — порядке, интеграции Кыргызстана в ЕАЭС и курсе на обновление. Вердикт комиссии состоящей из опытных лингвистов был однозначен — Сариев знает государственный язык», — отмечают в пресс-службе.

Эксперты называют Темира Сариева одним из главных претендентов на главный политический пост. Политик имеет большой опыт государственного управления, а также хорошие внешнеполитические связи.