Турсунбеков выдвинет свою кандидатуру на пост президента. СДПК его освистала

Спикер парламента Чыныбай Турсунбеков подтвердил, что готов побороться за президентский пост в стране. Об этом он заявил сегодня на съезде СДПК.

По его словам, это единственный случай, когда пойдут два кандидата – выходца из одной партии. «Но это не значит, что у нас раскол в рядах. Мы здесь, в одном зале, готовые бороться плечом к плечу за наше общее дело. Это самое лучшее доказательство того, что никаких разногласий нет. И не надо бояться, что два кандидата растащат голоса: голосов будет вдвое больше. Есть сторонники как у Сооронбая Жээнбекова, так и у Чыныбая Турсунбекова», – сказал он.

Спикер добавил, что все остальные партии выдвигали только своих лидеров, и это потому, что у политических организаций, кроме как своих вождей, и выдвинуть некого. Говоря о предстоящих выборах президента, Турсунбеков подчеркнул, что это не выборы одного человека, это – референдум в поддержку существующего курса.

Он также открыто признался, что нынешнее правительство не проявляет инициативы и не проводит кардинальных реформ. «В чистке нуждается и сама партия. Нам надо избавиться от балласта. От тех, кто пришел в партию ради должностей и мандатов», – отметил Чыныбай Турсунбеков.

Когда торага приступил к озвучиванию своего видения того, как должен управлять государством будущий президент, делегаты принялись свистеть и кричать «хватит». «Каждый имеет право высказать свою позицию, пока съезд не вынес решение. Спасибо за проявленное терпение», – резюмировал Чыныбай Турсунбеков.

Отметим, на повестке дня два вопроса: отчет о деятельности партии и выдвижение кандидата в президенты.