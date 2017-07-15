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Выборы

Турсунбеков выдвинет свою кандидатуру на пост президента. СДПК его освистала

Спикер парламента Чыныбай Турсунбеков подтвердил, что готов побороться за президентский пост в стране. Об этом он заявил сегодня на съезде СДПК. 

По его словам, это единственный случай, когда пойдут два кандидата – выходца из одной партии. «Но это не значит, что у нас раскол в рядах. Мы здесь, в одном зале, готовые бороться плечом к плечу за наше общее дело. Это самое лучшее доказательство того, что никаких разногласий нет. И не надо бояться, что два кандидата растащат голоса: голосов будет вдвое больше. Есть сторонники как у Сооронбая Жээнбекова, так и у Чыныбая Турсунбекова», – сказал он. 

Спикер добавил, что все остальные партии выдвигали только своих лидеров, и это потому, что у  политических организаций,  кроме как своих вождей, и выдвинуть некого. Говоря о предстоящих выборах президента, Турсунбеков подчеркнул, что это не выборы одного человека, это – референдум в поддержку существующего курса.

Он также открыто признался, что нынешнее правительство не проявляет инициативы и не проводит кардинальных реформ. «В чистке нуждается и сама партия. Нам надо избавиться от балласта. От тех, кто пришел в партию ради должностей и мандатов», – отметил Чыныбай Турсунбеков. 

Когда торага приступил к озвучиванию своего видения того, как должен управлять государством будущий президент, делегаты принялись свистеть и кричать «хватит». «Каждый имеет право высказать свою позицию, пока съезд не вынес решение. Спасибо за проявленное терпение», – резюмировал Чыныбай Турсунбеков. 

Отметим, на повестке дня два вопроса: отчет о деятельности партии и выдвижение кандидата в президенты. 
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