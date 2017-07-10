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Выборы

Гендиректор ОТРК рассказал об угрозах от кандидатов в президенты Кыргызстана

Генеральный директор ОТРК Илим Карыпбеков рассказал о первых угрозах, поступающих в его адрес от активных участников предвыборной гонки, среди которых есть и кандидаты, которые уже заявили об участии в выборах.

«Все хотят одного — эфира. Многие хотят воспользоваться ситуацией, появиться в том или ином формате, ссылаясь якобы на новостное событие. Но до начала предвыборной агитации мы не можем давать рекламные сюжеты. Мы жестко стараемся пресекать любую информацию о тех, кто уже заявил о намерении баллотироваться, и о потенциальных кандидатах», — сказал Илим Карыпбеков ИА «24.kg».

«Когда мы отказываем в пиаре, включаются эмоции. Накал уже очень большой. Поступают угрозы в том плане, что будет очень жесткий разговор после того, как выборы пройдут, начиная с того, что постараются сделать так, чтобы меня уволили. Обещают проблемы, какие — не озвучивают, но различного рода намеки поступают», — отметил глава ОТРК.

«Я думаю, что это только начало, — предполагает Илим Карыпбеков. — Поэтому я хотел бы попросить сохранять спокойствие. Как бы ни обвиняли ОТРК в ангажированности или еще в чем-то, мы будем максимально придерживаться объективности, редакционной политики и действовать строго в соответствии с законодательством КР».

«Мы понимаем, насколько исторически важное значение имеют эти выборы для Кыргызстана. Никто не собирается использовать эфир, чтобы лоббировать чьи-то интересы. Мы понимаем, что будет очень сложная борьба, и постараемся отнестись ко всем одинаково», — резюмировал гендиректор ОТРК.
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