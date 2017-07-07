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Выборы

В Кара-Балте сорвана вторая сессия кенеша. Протест продолжается

В Кара-Балте городской кенеш не может собраться на первую сессию. Сорвана уже вторая по счету сессия. На заседание не явились представители коалиционного меньшинства.

Как сообщила ИА «24.kg» лидер фракции «Эл Аман» Мухабат Токомбаева, на заседание не явились депутаты фракций «Эл Аман», «Акшумкар» и «Кыргызстан». В результате из-за отсутствия кворума сессия не состоялась.

«Мы продолжаем правовой протест против кандидатуры Данияра Шабданова на должность мэра Кара-Балты. Нам нужен новый кандидат в мэры от партии СДПК. Данияр Шабданов исчерпал кредит доверия горожан, которых представляют фракция «Эл Аман», «Акшумкар» и Кыргызстан», — прокомментировала события Мухабат Токомбаева.

Напомним, что первая сессия избранного 28 мая 2017 года кенеша также не состоялась из-за отсутствия кворума.

В прошлом году кенеш распустили после того, как он не смог в две попытки избрать мэра.
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