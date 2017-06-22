Пересмотреть форму подписных листов требуют от ЦИК Кыргызстана

Пересмотреть форму подписных листов требуют от Центризбиркома. Заявление направила член политсовета партии «Ата Мекен» Асия Сасыкбаева.

По ее словам, принятая ЦИК форма включает в себя такие данные, как адрес места жительства, серию и номер паспорта, а также номер телефона.

«Эти графы не дают возможности гражданам Кыргызстана воспользоваться своим правом поддержки того или другого кандидата: паспорт граждане носить постоянно с собой не обязаны, не все имеют телефоны, особенно люди старшего возраста», — говорится в заявлении.

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«Для проверки достоверности подписи избирателя на подписном листе достаточно таких персональных данных, которые содержатся в паспорте гражданина или других удостоверяющих личность документах. Более того, гражданин не обязан указывать адрес своего места жительства. При необходимости адрес можно проверить по биометрическим данным, которыми так гордятся в ЦИК КР. Причем в ходе сбора подписей мы столкнулись со случаями, когда у гражданина нет прописки вообще», — отмечает Асия Сасыкбаева.

По ее мнению, наличие излишних требований существенно ограничивает избирательное право в целом и является грубым нарушением статьи 20, части 2 Конституции КР.