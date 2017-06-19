В ЦИК разъяснили, как кандидатам не нарушить закон

В ЦИК разъяснили ИА «24.kg», как кандидатам в президенты Кыргызстана решить вопрос с избирательным фондом.

По словам юристов комиссии, финансирование всех мероприятий претенденты на главный политический пост в стране должны осуществлять только через свои фонды.

Однако некоторые политические партии проводят в эти дни свои съезды, на повестке дня которых выдвижение претендентов на президентский пост. Очевидно, что счета избирательных фондов они не могут пока открыть, поскольку не прошли регистрацию в ЦИК.

Центризбирком прокомментировал эту законодательную коллизию.

Кандидаты, которых выдвигают партийные съезды, могут оплатить аренду помещения, где проходило собрание, спустя пять календарных дней с момента официального выдвижения.

«Чтобы избежать коллизии и не быть уличенным в нарушении, претендентам следует заключить договор с арендодателем. То есть провести съезд, выдвинуться, подать заявление в ЦИК и после активации избирательного фонда выплатить стоимость аренды», — рассказали чиновники ЦИК.

Отметим, официальное выдвижение кандидатов в президенты началось 15 июня и продолжится до 15 августа.

Зарегистрировать кандидата ЦИК обязана в течение 10 дней после сдачи полного пакета документов, включая сертификат о сдаче экзамена по госязыку, подписные листы и уведомление о внесении избирательного залога в сумме один миллион сомов.

Здесь все, что нужно знать избирателю о выборах-2017.