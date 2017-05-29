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Выборы

В Джалал-Абаде на местных выборах победила партия «Онугуу-Прогресс»

В Джалал-Абаде на местных выборах в кенеш победила партия «Онугуу-Прогресс». Таковы предварительные итоги голосования по данным АСУ.

У «Онугуу-Прогресса» 6 тысяч 294 голоса. На втором месте СДПК — 5 тысяч 612 голосов. На третьем — «Ата-Журт Мекенчил» — 3 тысячи 267 голосов. У «Кыргызстана» — 2 тысячи 467 голосов и у «Республики» — 2 тысячи 257 голосов.

У партии власти первое место в Ноокате и Кок-Янгаке. В Таш-Кумыре пальма первенства за «Онугуу-Прогрессом», «Мекеним Кыргызстан» на второй позиции.

Накануне прошли выборы в восьми городах и 33 аймаках. Официальные итоги будут оглашены не позднее чем через две недели.
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