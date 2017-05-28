В Кара-Балте на одном из участков вышла из строя АСУ

В Кара-Балте на одном из участков вышла из строя атоматически считывающая урна (АСУ). Об этом ИА «24.kg» сообщили наблюдатели.

По их данным, инцидент произошел на участке № 7358. Поломка устраняется.

В остальных городах, включая Джалал-Абад, голосование проходит в штатном режиме. Наблюдатели отмечают высокую явку избирателей.

В Джалал-Абаде, к примеру, на 12.00 проголосовали 12 процентов избирателей. А в Таш-Кумыре — 13,3 процента.

Выборы проходят в восьми городах и 33 аймаках. В шести городах — выборы досрочные.