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Чиновник, утративший доверие, не сможет обжаловать увольнение — поправки в закон

Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления инициирует изменения в профильный закон.

Отмечается, что проект документа о внесении изменений в Закон «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» разработан в рамках проводимой государственной политики по повышению эффективности и дебюрократизации системы госслужбы.

В частности, предлагается упростить доступ граждан к государственной гражданской службе и муниципальной службе, обеспечить более гибкий подход к кадровой политике в государственном управлении, исключить избыточные требования к квалификации для претендентов.

Также предлагается создать единый резерв кадров на младшую группу административных должностей, который будет формироваться уполномоченным государственным органом по специальности и по территории. Это позволит государственным органам сократить затраты ресурсов и времени на проведение конкурсов для включения в кадровый резерв, а также кандидаты получат возможность пройти один раз конкурс для последующего назначения в любой государственный орган или орган местного самоуправления.

В статью 37 вносятся изменения, касающиеся ненадлежащего исполнения должностных обязанностей.

Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, выявленное по результатам рассмотрения деятельности служащего будет определять комиссия по проведению служебного расследования. Решения об увольнении нерадивого чиновника не подлежат обжалованию.

Лица, назначенные на должность в особом порядке, также могут быть освобождены от должности в случае:

  • несоответствия их деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством;
  • утраты доверия политического руководства.

Эти решения также не подлежат обжалованию.

Как поясняют в ведомстве, поправки разработаны в целях совершенствования требований к уровню образования для государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, обеспечения более гибкого подхода к кадровой политике в государственном управлении, также повышения ответственности государственных гражданских служащих и муниципальных служащих. Изменения также призваны усилить ответственность чиновников.
Ссылка: https://24.kg/vybory/324494/
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