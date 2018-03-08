Министры, прокуроры, депутаты. Топ-10 женщин в политике Кыргызстана

Политика — это не женское дело. Так рассуждают мужчины. Но реалии таковы: женщина вполне уверенно чувствует себя вне кухни.

ИА «24.kg» составило топ десятку самых известных кыргызстанок, которым покорился политический Олимп.

1Роза Отунбаева

8 апреля 2010 года после свержения президента Курманбека Бакиева возглавила временное правительство. После референдума по Конституции 27 июня стала президентом переходного периода. Политологи тогда назвали ее избрание «товаром в нагрузку».

Роза Отунбаева торжественно отдала бразды правления страной Алмазбеку Атамбаеву, победившему на выборах в октябре 2011 года, заложив традицию мирной передачи власти.

Сегодня Роза Отунбаева на пенсии. Она возглавляет Международный общественный фонд «Инициатива Розы Отунбаевой». Роза Отунбаева хоть и официально отошла от большой политики, тем не менее весьма активна и периодически выступает с заявлениями и критикует власть.

2 Аида Салянова

Женщина со стальным характером. Любимица Алмазбека Атамбаева на посту генерального прокурора. Но от любви до ненависти, как известно, один шаг. В разные годы она была министром юстиции, главой надзорного органа, депутатом парламента. Теперь осуждена на пять лет тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания. Лишена депутатского мандата.

Аиду Салянову признали виновной в злоупотреблении должностным положением. По версии обвинения, в 2010 году она, будучи министром юстиции, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву.

Аида Салянова называет уголовное дело политическим заказом, а обвинение — необоснованным и сфабрикованным.

3 Чолпон Джакупова

Смелая, умная, красивая. Юристы правовой клиники «Адилет», которую она возглавляет, защищали бойцов спецподразделения ГКНБ «Альфа» в суде по делу о событиях 7 апреля 2010 года. В большой политике Чолпон Джакупова давно. Она активно участвовала в митингах за конституционную реформу в 2006 году, а также против узурпации власти и отставки Феликса Кулова с поста премьер-министра в 2007 году. В 2015 году она пришла в парламент по списку партии «Бир Бол».

Будучи депутатом ЖК, Чолпон Джакупова практически единственная из коллег боролась с противоречивыми законами и поправками, которые принимали. Заявляла об ангажированности шестого созыва и юридической безграмотности.

Но уйти из Жогорку Кенеша ее вынудило вступление в новую коалицию «Бир Бола». Чолпон Джакупова осталась в оппозиционном меньшинстве. А после референдума в 2016 году по принятию поправок в Основной закон, которые она изначально не поддерживала, заявила, что сдаст мандат.

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Чолпон Джакупова вернулась к правозащитной деятельности. В апреле 2017 года Генеральная прокуратура подала иск о защите чести и достоинства тогда президента Алмазбека Атамбаева. С Чолпон Джакуповой и учредителей Zanoza.kg ГП КР требовала взыскать по суду по три миллиона сомов. Все инстанции ответчики проиграли. Октябрьский райсуд Бишкека, удовлетворив заявление представителя Атамбаева Нурбека Сыдыкова, постановил выставить коттедж Чолпон Джакуповой на торги.

4 Асия Сасыкбаева

Ее называют самой преданной соратницей лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Она, как и Чолпон Джакупова, была правозащитником. Возглавляла «Интербилим» и участвовала в политической жизни страны. Выступала в 2006-2007 годах на антипрезидентских митингах. В 2010-м баллотировалась в Жогорку Кенеш по списку социалистов. Занимала пост вице-спикера ЖК.

В 2015 году Асия Сасыкбаева в парламент не попала. Вышла из списка кандидатов по собственному желанию. Как она рассказала позже журналистам — ее побудило отказаться от мандата желание дать дорогу молодым.

Место Асии Сасыкбаевой в ЖК занял известный кочевник по партиям Каныбек Иманалиев. Сегодня Асия Сасыкбаева продолжает заниматься партийной деятельностью, осталась в штабе и защищает интересы «Ата Мекена».

5 Айнаш Токбаева

С 2015 года возглавляет Верховный суд. С 1990 года работает в судебной системе. Айнаш Токбаева редко становится героем скандальных публикаций в СМИ. Она любит повторять, что главная ценность демократии — справедливое, беспристрастное правосудие.

5 марта на митинге в поддержку антикоррупционных инициатив президента Сооронбая Жээнбекова, правозащитники потребовали отставки Айнаш Токбаевой с поста главы ВС КР, так как под ее началом Верховный суд окончательно себя дискредитировал.

6 Наталья Никитенко

Замелькало имя Натальи Никитенко среди женщин большой политики в 2012 году, когда она, будучи депутатом парламента фракции «Ата Мекен» подняла тему воспитанников интернатов и детских домов, покинувших стены приюта и оставшихся без жилья. В 2014-м году она возглавила комитет по правам человека, конституционному законодательству и государственному устройству.

Наталья Никитенко известна тем, что активно защищала экс-владельца ИД «Вечерний Бишкек» Александра Кима, когда у него отбирали холдинг.

С 2016 года, когда «Ата Мекен» опять ушел в оппозицию, активно критикует власти с парламентской трибуны, и требует обеспечить доступ к правосудию Омурбеку Текебаеву, Аиде Саляновой и Алмамбету Шыкмаматову.

7Индира Джолдубаева

Она возглавила Генеральную прокуратуру вначале 2015 года. После отставки Аиды Саляновой.

Индира Джолдубаева как и ее предшественница прославилась тем, что возбудила ряд резонансных уголовных дел, в том числе откровенно политических. Самым громким за время ее карьеры стало дело Омурбека Текебаева.

До своего прихода в Генпрокуратуру, Индира Джолдубаева была заведующей отделом судебной реформы и законности аппарата президента.

Именно ей вменяют в вину провал реформы в силовых структурах. Гражданские активисты и оппозиционно настроенные парламентарии неоднократно требовали лишить поста генпрокурора Индиру Джолдубаеву.

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После заседания Совета безопасности с участием президента Сооронбая Жээнбекова и его критики в адрес представителей силовых структур, в обществе опять заговорили о скорой отставке генпрокурора. Но она остается на посту.

8 Эльмира Ибраимова

Депутат парламента четвертого созыва, возглавляла фракцию «Ак Жол». Открыто выступила против спикера ЖК Адахана Мадумарова, который пользовался на тот момент безоговорочной поддержкой бакиевского клана. С креслом председателя фракции Эльмире Ибраимовой пришлось расстаться. После 2010 года возглавила Счетную палату. Запомнилась как принципиальный руководитель. При ней СП КР стала открытым органом, отчеты об аудиторских проверках госпредприятий и структур были в открытом доступе.

Эльмира Ибраимова раскритиковала Национальную стратегию устойчивого развития, отметив, что все очень красиво написано на бумаге и подала в 2016 году в отставку.

На президентских выборах-2017 возглавляла предвыборный штаб кандидата в президенты Темира Сариева, но за три недели до дня голосования ушла, заявив, что «ее взгляды кардинально расходятся с позицией Темира Сариева».

Менять свои принципы в угоду политической конъюнктуре это не для Эльмиры Ибраимовой.

9 Чолпон Султанбекова

О ней узнали, когда убили ее мужа, депутата третьего созыва, личность известную в криминальных кругах — Баямана Эркинбаева. Сегодня Чолпон Султанбекова — вице-премьер-министр и курирует социальный блок. Была дважды нардепом. В пятый созыв она пришла по списку партии «Республика».

В шестой созыв Чолпон Султанбекова попала уже от другой партии — от «Кыргызстана». При создании новой коалиции ушла в правительство. Известна своей постоянной критикой Министерства труда и социального развития.

Вы даже не знаете, что такое социальные услуги. Что делают сегодня ваши работники на местах? А ведь это целая армия и самый большой бюджет — 7 миллиардов сомов, а вы не можете обслужить граждан. Чолпон Султанбекова

В пику главе Министерства труда и социального развития Таалайкуль Исакуновой, Чолпон Султанбекова заявила, что ведомство, ею возглавляемое, только тем и занимается, что раздает пособия, и понятия не имеет ни его руководство, ни сами ее подчиненные, что значит социальные услуги.

10 Эльвира Сариева

Свою политическую карьеру Эльвира Сариева начала в 2012 году, когда пришла от СДПК в Бишкекский городской кенеш.

В апреле 2014 года совершила взлет по карьерной лестнице и был избрана коалицией парламентского большинства вице-премьер-министром по социальным вопросам. В этой должности она пробыла до декабря.

С декабря 2014-го по октябрь 2016-го возглавляла Министерство образования и науки. Всю свою энергию она направила тогда на унификацию внешнего вида школьников.

В декабре 2016 года была назначена заведующей отделом социальной политики аппарата президента КР. С февраля по декабрь 2017-го занимала должность руководителя аппарата президента, уволилась по собственному желанию. По некоторым данным, Эльвира Сриева открыла свое дело и в политику пока возвращаться не хочет.