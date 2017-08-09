Другим в назидание. Ренат Самудинов исключен из членов партии СДПК

Сегодня в Бишкеке состоялось закрытое заседание политсовета партии СДПК. В политической организации отказались прокомментировать ИА «24.kg» повестку дня.

Однако стало известно, что члены политсовета партии власти обсуждали вопросы подготовки к президентским выборам, а также приняли решение об исключении из рядов социал-демократов лидера молодежного крыла Рената Самудинова.

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Напомним, ранее Ренат Самудинов выступил за проведение процедуры праймериза внутри СДПК и предлагал определить единого кандидата на высший политический пост от партии по итогам такого опроса. Однако в руководстве партии эту инициативу не поддержали. А самого лидера молодежного крыла не пустили на съезд, где выдвигали премьер-министра Сооронбая Жээнбекова на президентский пост. Его не оказалось в списке делегатов, но сам Ренат Самудинов заявлял, что был избран на съезд от Октябрьского района Бишкека.

Сам теперь уже бывший член партии власти заявил, что такое решение политсовета было для него ожидаемым.