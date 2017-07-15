Представителя молодежного крыла СДПК Рената Самудинова не пускают на съезд. Об этом он сообщил журналистам.

По его словам, он стоит у входа в Филармонию, где проходит мероприятие, но охранники на проходной утверждают, что его нет в списках. «Но я должен быть. Я выдвинут делегатом от Октябрьского района на городской конференции», – сказал Ренат Самудинов.

Читайте по теме Не доверяют выбору президента? Молодые кадры СДПК предлагают провести праймериз

Отметим, сегодня в Бишкеке проходит съезд СДПК. На повестке дня два вопроса: отчет по деятельности партии и выдвижение премьер-министра Сооронбая Жээнбекова в кандидаты в президенты.

Ренат Самудинов предложил организовать праймериз, так как баллотироваться в президенты высказали желание спикер парламента Чыныбай Турсунбеков и один из старейших членов партии Сагынбек Абдырахманов.