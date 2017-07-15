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Выборы

Представителя молодежного крыла СДПК Рената Самудинова не пускают на съезд

Представителя молодежного крыла СДПК Рената Самудинова не пускают на съезд. Об этом он сообщил журналистам. 

По его словам, он стоит у входа в Филармонию, где проходит мероприятие, но охранники на проходной утверждают, что его нет в списках. «Но я должен быть. Я выдвинут делегатом от Октябрьского района на городской конференции», – сказал Ренат Самудинов. 

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Отметим, сегодня в Бишкеке проходит съезд СДПК. На повестке дня два вопроса: отчет по деятельности партии и выдвижение премьер-министра Сооронбая Жээнбекова в кандидаты в президенты. 

Ренат Самудинов предложил организовать праймериз, так как баллотироваться в президенты высказали желание спикер парламента Чыныбай Турсунбеков и один из старейших членов партии Сагынбек Абдырахманов. 
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