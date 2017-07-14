Нурсултан Назарбаев одобрил выделение Кыргызстану техпомощи в рамках ЕАЭС

Нурсултан Назарбаев одобрил выделение Кыргызстану денег на укрепление внешних границ Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Отмечено, что глава государства подписал закон о ратификации межправительственного протокола о техническом содействии с Кыргызстаном. Для реализации соглашения между кабминами обеих стран о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции разработан и подписан протокол, предусматривающий выделение первого транша помощи на укрепление внешних границ ЕАЭС.

Помощь предоставляют кыргызской стороне для финансирования мероприятий дорожных карт по присоединению Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу. Каждый транш оформляется отдельными протоколами о техническом содействии, которыми утверждаются перечень мероприятий, суммы, сроки и уполномоченные органы сторон.

Назарбаев также подписал закон о ратификации межправительственного протокола с Кыргызстаном о внесении изменений в протокол о техническом содействии от 26 декабря 2016 года. В частности, этим документом вносится изменение, предусматривающее увеличение суммы помощи с $7,5 миллиона до $41 миллиона.