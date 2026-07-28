Кабмин договаривается в Москве о поставках всех видов ГСМ

Первый заместитель председателя кабмина Данияр Амангельдиев прокомментировал подорожание горюче-смазочных материалов в Кыргызстане.

По его словам, рост розничных цен связан с увеличением закупочной стоимости топлива.

«Закупочные цены», — ответил он на вопрос 24.kg о том, почему бензин АИ-92 подорожал на 2 сома, несмотря на ранее введенное ценовое регулирование.

Данияр Амангельдиев также сообщил, что кыргызская сторона сейчас проводит в Москве переговоры о поставках всех видов ГСМ.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке цена АИ-92 выросла с 84,9 до 86,9 сома за литр, АИ-95 — с 97,9 до 99,9 сома. Дизельное топливо подорожало с 98,3 до 99,9 сома за литр.