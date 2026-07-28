Бензин в Бишкеке подорожал на 2 сома

На автозаправках Бишкека вновь выросли цены на горюче-смазочные материалы. Бензин АИ-92 за выходные подорожал в среднем на 2 сома за литр, дизельное топливо — на 1–1,6 сома в зависимости от сети АЗС.

По данным мониторинга цен на 27 июля, литр АИ-92 на крупных заправках продают по 86,8–88,4 сома.

Дизельное топливо в этих сетях подорожало с 98,3 до 99,9 сома за литр. На других АЗС его продают по 98,3–98,4 сома.

При этом АИ-95 стоит значительно дороже: на заправках, где он есть в наличии, цена достигает 107–109,9 сома за литр. За выходные стоимость этой марки в большинстве сетей не изменилась.

С начала июля рост оказался еще заметнее. Так, 7 июля АИ-92 в Бишкеке стоил около 79,9 сома, а дизель — 93,8 сома. Таким образом, менее чем за три недели АИ-92 подорожал примерно на 7 сомов, а дизтопливо — более чем на 6 сомов.

Ранее власти вводили временное государственное регулирование и предельные цены на ГСМ. Однако установленные в июне пределы — до 84,4 сома за АИ-92 и до 89,9 сома за АИ-95 — сейчас уже ниже фактических цен на ряде столичных заправок.

Официальных объяснений причин очередного повышения пока не опубликовано.