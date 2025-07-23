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Власть

Садыр Жапаров подарил президенту Монголии комуз

Садыр Жапаров и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в рамках культурной программы государственного визита сегодня посетили культурный центр «Рух-Ордо» в Чолпон-Ате. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

У входа в «Рух-Ордо» высоких гостей приветствовал министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев и провел краткую экскурсию. Он ознакомил лидеров с этнокомплексом «Кыргыз айылы», где продемонстрированы элементы традиционного уклада жизни кыргызского народа.

Гид рассказал главам государств про историю создания музея под открытым небом на побережье озера Иссык-Куль.

В завершение мероприятия почетные гости осмотрели пирс, выполненный в виде национального музыкального инструмента. Там же в знак уважения Садыр Жапаров преподнес Ухнаагийну Хурэлсуху в дар комуз.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337301/
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