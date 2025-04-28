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Власть

В Араванском районе хотят построить дамбу за 3,6 миллиарда сомов

В Ошской области планируют построить дамбу на реке Араван-Сай высотой 17 метров в ущелье Данги. Об этом стало известно на выездном заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

По данным пресс-службы ЖК, это позволит создать сезонно регулируемое водохранилище.

Депутаты ЖК ознакомились с проектом и обсудили его с местными руководителями и специалистами. Согласно плану, строительство дамбы позволит не только регулировать водоснабжение, но и создать канал протяженностью 11,2 километра для улучшения ирригации на территории Араванского района. Сейчас ведутся переговоры с Всемирным банком для реализации этого проекта.

«Стоимость проекта — 3,6 миллиарда сомов. Нардепы утверждают, что это позволит решить проблему с дефицитом воды в летние месяцы и улучшит условия для сельского хозяйства на площади 6 тысяч 358 гектаров. Также будет освоено дополнительно 2 тысячи гектаров земли», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327669/
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