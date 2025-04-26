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Власть

Владимир Путин заявил о полном освобождении Курской области от ВСУ

Российская армия осуществила «полный разгром противника в Курском приграничье», заявил президент РФ после доклада главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

По словам Владимира Путина, украинские войска в Курской области «понесли огромные потери среди наиболее оснащенных сил ВСУ».

Власти РФ впервые признали участие в боевых действиях военнослужащих из Северной Кореи.

Валерий Герасимов заявил, что «высокий профессионализм» при освобождении Курской области показали военные КНДР.

Украина пока не комментирует это освобождение.

По словам начальника Генштаба, потери ВСУ в Курской области превысили 76 тысяч человек убитыми и ранеными.

Владимир Путин заявил, что полный разгром ВСУ в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных операций на ключевых участках фронта. «Авантюра Киева полностью провалилась», — сказал он.

Напомним, Вооруженные силы Украины начали наступление в Суджанском районе Курской области 6 августа 2024 года.

Ссылка: https://24.kg/vlast/327496/
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