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Власть

Служба по вопросам гражданства и регистрации мигрантов появится в России

Президент России подписал Указ «О совершенствовании государственного управления в сфере миграции». Документ опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин поручил создать новую структуру на базе главного управления по миграции.

«Образовать на базе главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан», — говорится в указе.

Правительству РФ и министру внутренних дел дано три месяца провести все необходимые для организации работы службы мероприятия: уточнить предельную штатную численность органов внутренних дел РФ и центрального аппарата МВД РФ.

Ранее сообщалось, что дети мигрантов смогут поступить в школу только после сдачи экзамена по русскому языку.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324725/
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