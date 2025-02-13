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Власть

В Жогорку Кенеше снова скандал. Поругались из-за дачников

На заседании Жогорку Кенеш между депутатами разгорелся очередной скандал. Недавно на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и региональному развитию рассматривали проект земельного кодекса, в котором предлагается присвоить дачным поселениям статус села.  

Депутат Дастан Бекешев попросил на заседании комитета вернуть законопроект в режим второго чтения, чтобы в него можно было внести изменения, так как не все владельцы дач хотят, чтобы им был присвоен статус села. Некоторые депутаты решили разработать поправки, чтобы не желающие переходить на баланс айыл окмоту могли владеть дачами как физлица. Тогда глава комитета Аманкан Батырбеков отказался возвращать законопроект на доработку и сказал, что этот вопрос будет внесен на рассмотрение всего Жогорку Кенеша.

Сегодня на пленарном заседании вице-спикер Нурланбек Азыгалиев отказался возвращать законопроект в режим второго чтения, ссылаясь на решение комитета. Мол, он должен был вернуть законопроект на доработку. А сейчас регламент не позволяет вносить в законопроект значительные поправки, можно только редакционные.

Дастан Бекешев возмутился и припомнил, что бывали случаи, когда в законопроекты на этом этапе вносились поправки не только редакционного характера.

«Законы мы пишем для наших граждан. Их интересы должны быть превыше всего. Когда их интересы не соблюдены, нужно к вопросу возвращаться и тщательно дорабатывать. Это все-таки кодекс. Он имеет статус выше закона. Что плохого в том, чтобы мы вернулись и выслушали мнение всех? Мы не должны лоббировать чьи-то интересы. Зачем мы сейчас создаем негативную атмосферу в обществе, даже если недовольны 15-20 процентов дачников? Нельзя учитывать только мнение чиновников», — сказала депутат Гуля Кожокулова.

Депутат Эльдар Абакиров предложил другим депутатам, если спикер не исполнит просьбу депутатов, вернуть законопроект в режим второго чтения, проголосовать против и отклонить его.

Дастан Бекешев отметил, что, кроме нормы, которой недовольны дачники, в законопроекте еще есть пункт «Изъятие земель в интересах государства и общества», который также нужно пересмотреть.

В итоге законопроект на доработку не вернули и рассматривают в третьем чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319800/
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