Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Бразилии. В 2025 году Бразилия председательствует в организации.

Уточняется, что Индонезия с 6 января стала полноправным членом БРИКС. По данным ведомства, члены сообщества одобрили кандидатуру Индонезии еще на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года, однако отложили прием до проведения президентских выборов в 2024-м.

МИД Бразилии отметил, что Индонезия с самым большим населением и самой крупной экономикой в Юго-Восточной Азии полностью соответствует требованиям организации и вносит позитивный вклад в углубление сотрудничества на глобальном Юге.

С 1 января Индонезия и еще несколько стран (в том числе Беларусь, Казахстан и Узбекистан) получили статус партнеров БРИКС. В прошлом году к организации присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.

Индонезия изъявляла желание вступить в БРИКС еще в 2010 году, когда к организации присоединилась Южная Африка.