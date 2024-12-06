Дональд Трамп анонсировал должность «криптоцаря» в своей администрации. Как сообщил вновь избранный президент США в соцсети Truth Social, этот пост займет бизнесмен Дэвид Сакс.

Фото СМИ. Должность «криптоцаря» в Белом доме займет Дэвид Сакс

Он будет руководить политикой Белого дома «в области искусственного интеллекта и криптовалют — двух секторах, критически важных для будущего американской конкурентоспособности», написал Дональд Трамп.

Будущий лидер Соединенных Штатов добавил, что Дэвид Сакс будет «защищать свободу слова» и бороться с цензурой со стороны технологических гигантов, а также разработает правовую базу, чтобы «криптоиндустрия получила ясность, о которой она так просила, и могла процветать в США».

Дэвид Сакс — бывший операционный директор платежного сервиса PayPal и основатель компании по разработке ПО Yammer, которая продана Microsoft за $1,2 миллиарда в 2012 году. Он родился в ЮАР, откуда его семья перебралась в США, когда ему было пять лет.