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Власть

На саммит не поехал, но поздравил. Садыр Жапаров и Владимир Путин поговорили

Состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова и Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Лидеры стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-российского двустороннего и многостороннего сотрудничества, взаимодействия государств в рамках интеграционных объединений.

Садыр Жапаров тепло поздравил главу РФ с 70-летним юбилеем и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.

Владимир Путин поблагодарил Садыра Жапарова за поздравления.

В ходе разговора была отмечена готовность сторон к выводу двусторонних отношений в духе вечного союзничества и стратегического партнерства на качественно новый уровень.

Лидеры стран обусловились поддерживать контакты на постоянной основе.

Садыр Жапаров не примет сегодня участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. По словам его пресс-секретаря, это связано с насыщенным графиком работы главы государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247445/
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