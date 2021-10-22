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Власть

Кыргызстан открыл границу для студентов из Таджикистана. Решение кабмина

Кыргызстан открыл границу для студентов из Таджикистана. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

«Одним из первых решений нового кабмина стало открытие границы для студентов из Таджикистана, обучающихся в наших вузах, — самого прочного моста дружбы и взаимопонимания между нашими братскими народами», — сказал чиновник.

Напомним, Кыргызстан в мае 2021 года после приграничного конфликта в одностороннем порядке закрыл границу с Таджикистаном, в том числе въезд в страну запретили и таджикским студентам, обучающимся в вузах КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211292/
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