Кыргызстан открыл границу для студентов из Таджикистана. Решение кабмина

Кыргызстан открыл границу для студентов из Таджикистана. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

«Одним из первых решений нового кабмина стало открытие границы для студентов из Таджикистана, обучающихся в наших вузах, — самого прочного моста дружбы и взаимопонимания между нашими братскими народами», — сказал чиновник.

Одним из первых решений нового Кабинета Министров стало открытие границы для студентов из Таджикистана, обучающихся в наших ВУЗах - самого прочного моста дружбы и взаимопонимания между нашими братскими народами. #freekg — Edil Baisalov (@baisalov) October 21, 2021

Напомним, Кыргызстан в мае 2021 года п