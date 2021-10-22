Кыргызстан открыл границу для студентов из Таджикистана. Решение кабмина

Кыргызстан открыл границу для студентов из Таджикистана. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.
«Одним из первых решений нового кабмина стало открытие границы для студентов из Таджикистана, обучающихся в наших вузах, — самого прочного моста дружбы и взаимопонимания между нашими братскими народами», — сказал чиновник.
Напомним, Кыргызстан в мае 2021 года после приграничного конфликта в одностороннем порядке закрыл границу с Таджикистаном, в том числе въезд в страну запретили и таджикским студентам, обучающимся в вузах КР.