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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Садыр Жапаров вновь вызвал депутатов парламента на встречу. Зачем?

Президент Садыр Жапаров опять пригласил на встречу депутатов Жогорку Кенеша. Об этом 24.kg сообщили нардепы.

Встреча состоится сегодня, она назначена на 18.00. Однако, о чем на этот раз пойдет речь, парламентарии не знают. В пресс-службе главы государства пообещали уточнить информацию.

Как сообщили 24.kg парламентарии, присутствующие на встрече 21 июля, речь шла не только о новом законе о выборах.

Садыр Жапаров также просил поддержать согласованный вариант скандального законопроекта «О защите от ложной и недостоверной информации».

Напомним, что 26 июня 2020 года депутаты одобрили резонансный закон «О манипулировании информацией». За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет. Скандальный закон Жээнбеков в июле вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений. В итоге документ сменил название — «О защите от ложной и недостоверной информации», но не стал менее скандальным.

За него проголосовали 59 депутатов, для одобрения требовалось простое большинство — 61 голос.

В ЖК не исключают, что в оставшиеся два пленарных заседания до закрытия внеочередной сессии, его внесут на повторное голосование.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202276/
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