Что им нужно? Самат Ибраев и Бактыбек Турусбеков встретились с главой Нацбанка

Сегодня состоялась встреча в онлайн-формате депутатов Жогорку Кенеша Саматбека Ибраева и Бактыбека Турусбекова с председателем Национального банка Толкунбеком Абдыгуловым. Во встрече также приняли участие доктор экономических наук, профессор и научный руководитель международного финтехпроекта Российской Федерации Владимир Фролов и начальник главного экономического управления Министерства экономики и финансов Алмаз Абдыкиров.

На встрече речь шла о поправках в Закон «О Национальном банке КР».

Самат Ибраев напомнил о том, что после принятия поправок Бишкек может занять позицию регионального финансового хаба за счет организации онлайновых платежей на базе блокчейн-технологий между странами ЦА с использованием базового актива золота. Депутат Бактыбек Турусбеков, который является соинициатором законопроекта, отметил, что страна, которая выбрала развитие системы финтеха, как минимум может рассчитывать на сытую жизнь своих граждан и обречена на процветание.

Председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов напомнил, что Нацбанк является стратегическим объектом и информация о нем относится к государственной тайне. Саматбек Ибраев считает, что для развития финтеха нет необходимости раскрывать данные о хранилищах банка и его стратегических объектах.

На встрече был обсужден вопрос уставного капитала для банков, в частности его снижение до 3% от процентов капитала банков для финтех-стартапов.

Саматбек Ибраев ранее выступил с предложением ликвидировать Национальный банк. О том, как его заявления могут сказаться на финансовой системе страны, парламентарий, похоже, вовсе не думал.

Коллеги всерьез предложение не восприняли. Отчет Нацбанка за 2020 год принят единогласно, а Толкунбек Абдыгулов сохранил место председателя главного финансового института страны.