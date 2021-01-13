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Власть

Садыр Жапаров призвал арестовать всех, кто прикрывается его именем

Садыр Жапаров призвал правоохранительные органы задерживать всех, кто вымогает деньги от его имени. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

По словам Садыра Жапарова, в последнее время поступают сообщения о неких личностях, называющих себя его посаженными сыновьями, помощниками или советниками.

«Они мошенническим путем вымогают взятки или пытаются отобрать бизнес. Уважаемые сотрудники правоохранительных органов, любой, кто вымогает взятку и совершает иные противоправные действия, даже если он будет моим родственником, должен быть немедленно арестован. С этого момента незаконные и несправедливые действия больше не будут допускаться», — говорит он.

Отметим, 9 января ГКНБ задержал активистов Мелиса Аспекова и Улана Джураева за вымогательство $250 тысяч у должностных лиц ГП «Кыргыз темир жолу». Мелис Аспеков с октября 2020 года часто появлялся рядом с Садыром Жапаровым.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179874/
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