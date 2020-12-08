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Власть

У мэра новый советник. Садыр Жапаров обещал ему должность за участие в митингах

Член партии «Чон казат» Асхат Осмонов стал советником мэра Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в муниципалитете.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал и. о. мэра столицы Балбак Тулобаев.

Асхат Осмонов хотел баллотироваться в мэры. Позже отказался от должности.

«Я отказываюсь от должности мэра, вице-мэра, акима и иду в мэрию Бишкека, чтобы потребовать люстрации коррумпированных чиновников», — заявлял Асхат Осмонов.

Ранее он говорил о том, что Садыр Жапаров в обмен на поддержку на митингах 5-6 октября пообещал ему высокую должность.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175886/
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