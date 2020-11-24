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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Садыр Жапаров прокомментировал митинг против новой Конституции

Кыргызстан стоит на грани конфликта. Об этом Садыр Жапаров заявил накануне в прямом эфире одного из телеканалов.

Он прокомментировал митинги и выступления против конституционной реформы.

По его словам, проект новой редакции Основного закона комментируют молодые люди, не понимающие  сути.

«Сейчас Омурбек Текебаев сидит в кафе и принимает представителей молодежи по очереди. Он учит их, как выступать и что говорить. Текебаев должен прекратить подобные подстрекательства. Он вводит людей в заблуждение. Сегодня в стране такая ситуация: если все поднимутся, то потом будет плохо. Нам 6 октября удалось все взять в свои руки, теперь те, кто тогда спрятался, начинают будоражить народ», — заявил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174200/
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