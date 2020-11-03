Садыр Жапаров рассказал в Оше, почему он выступает против партийной системы

Продолжается рабочая поездка исполняющего обязанности президента премьер-министра Садыра Жапарова по регионам страны.

Сегодня он провел встречу с жителями Оша и Ошской области на стадионе. Встреча проходила в формате вопросов и ответов.

Садыр Жапаров сообщил, что выборы в парламент пройдут по новой системе.

«Партийная система завела нас в болото. Я выступаю за одномандатные выборы, но некоторые предлагают сохранить партийную систему. Есть предложение о смешанной форме избрания депутатов парламента. Я сам стал депутатом от Тюпского района по можаритарной системе. Считаю, что жителям любого района хорошо известно, что из себя представляет тот или иной кандидат», — сказал Садыр Жапаров.

Он спросил у присутствующих на стадионе участниках встречи, какую систему избрания депутатов они хотят.

«Тут сейчас около 5 тысяч человек. 90 процентов подняли руки за одномандатные выборы», — резюмировал Садыр Жапаров.

Ранее он заявил о конституционной реформе, которую намерен провести до объявления парламентских выборов. По словам Садыра Жапарова, в ближайшее время будет сформировано конституционное совещание для проведения реформы Основного закона Кыргызстана.