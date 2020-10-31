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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Арстан Алай подал в ЦИК заявление об участии в выборах президента

ЦИК продолжает прием заявлений от кандидатов, намеревающихся участвовать в досрочных выборах президента.

Сегодня поступило второе уведомление. На высший государственный пост в стране претендует автор знаменитого высказывания «зима не будет» Арстан Алай. Он идет как самовыдвиженец.

Арстан Алай регулярно участвует в избирательных президентских кампаниях.

Ранее он заявил, что назначен богом, а в 2020 году станет президентом Вселенной. Его сторонники потребовали в 2019-м от теперь уже бывшего президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова «мирно передать власть Арстану Алаю».

Ранее документы в ЦИК подал лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171516/
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