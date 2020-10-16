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Власть

Судьям пригрозили персональной ответственностью за незаконные решения

За каждое незаконное решение судьи будут нести ответственность. Об этом во время видеоконференции заявила председатель Верховного суда Гульбара Калиева.

Сообщается, что на онлайн-совещании подняли вопрос о необходимости продолжения обучения судей и сотрудников судов второй инстанции для работы в модуле уголовного судопроизводства АИС «Суд», который проходит процесс интеграции с ЕРПП. Ответственность за обучение возлагается на председателей областных судов.

Гульбара Калиева призвала судей осуществлять правосудие честно, справедливо и напомнила, что за каждое незаконное решение судьи будут нести персональную ответственность.

В ходе совещания стало известно, что Джалал-Абадский областной суд будет закрыт на карантин с 16 по 29 октября 2020 года. В суд поступило соответствующее предписание от Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Джалал-Абада, поскольку ранее коронавирус выявили у шести сотрудников. В этой связи всех сотрудников аппарата областного суда отправили на домашний карантин на 14 дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169649/
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