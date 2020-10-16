Судьям пригрозили персональной ответственностью за незаконные решения

За каждое незаконное решение судьи будут нести ответственность. Об этом во время видеоконференции заявила председатель Верховного суда Гульбара Калиева.

Сообщается, что на онлайн-совещании подняли вопрос о необходимости продолжения обучения судей и сотрудников судов второй инстанции для работы в модуле уголовного судопроизводства АИС «Суд», который проходит процесс интеграции с ЕРПП. Ответственность за обучение возлагается на председателей областных судов.

Гульбара Калиева призвала судей осуществлять правосудие честно, справедливо и напомнила, что за каждое незаконное решение судьи будут нести персональную ответственность.

В ходе совещания стало известно, что Джалал-Абадский областной суд будет закрыт на карантин с 16 по 29 октября 2020 года. В суд поступило соответствующее предписание от Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Джалал-Абада, поскольку ранее коронавирус выявили у шести сотрудников. В этой связи всех сотрудников аппарата областного суда отправили на домашний карантин на 14 дней.