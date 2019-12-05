Вывод миллионов из Кыргызстана. Двух пограничников ищут за дезертирство

Двое сотрудников Пограничной службы Кыргызстана объявлены в розыск по статье дезертирство. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель председателя ГПС Курманбек Исаков.

По его словам, майор Айбек Камчыбеков и старший лейтенант Марлис Осмонбеков находятся в розыске с лета 2019 года.

«Они слили в социальные сети некоторую информацию. Их вызвали в Военную прокуратуру. Но они не пришли и исчезли. Мы ищем их за дезертирство. Их местонахождение неизвестно. Оба должны явиться в Военную прокуратуру на допрос», — пояснил Курманбек Исаков.

Напомним, майор Камчыбеков и старший лейтенант Осмонбеков фигурируют в журналистском расследовании о выводе миллионов из Кыргызстана. Они рассказали СМИ, что в день через аэропорт «Манас» вылетают около 10-15 курьеров с деньгами. Опасаясь ареста, военнослужащие выехали за пределы страны. Эти пограничники считают, что перевозчики работали под покровительством бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова.