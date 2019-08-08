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Власть

Президент: У Атамбаева был статус свидетеля, теперь он обвиняемый

Президент Сооронбай Жээнбеков прибыл на внеочередное заседание Жогорку Кенеша.

Он выразил соболезнования семье погибшего бойца спецназа «Альфа».

«К сожалению, мы потеряли нашего бойца. Выражаю соболезнования его семье, родным. Оказывается, он сын нашего соотечественника Окмот Мамаевой, с которой я недавно втречался на форуме соотечественников», — сказал глава государства.

Он отметил, что Атамбаев, применив оружие, грубо нарушил законы страны и вышел из правового поля.

«Возбуждено уголовное дело, все виновники вчерашнего события будут наказаны. Атамбаев продемонстрировал непризнание норм законов и Конституции. Если его вызывали на допрос как свидетеля, то теперь он будет обвиняемым в совершении тяжкого преступления», — добавил Сооронбай Жээнбеков.
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