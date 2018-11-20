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Власть

О соратниках и предателях. Семь цитат Алмазбека Атамбаева

Накануне лидер СДПК Алмазбек Атамбаев дал интервью телеканалу «Апрель». Он был непривычно спокоен, но все-таки периодически эмоциональность, свойственная ему, проскальзывала.

24.kg собрало самые яркие цитаты экс-президента страны.

1О богатстве

Алмазбек Атамбаев не скрывает, что владеет огромным состоянием. Бизнес в Турции приносил ему основные доходы. Он заявляет, что в 1999 году промышленная группа «Форум» заплатила столько же налогов в бюджет, сколько «Кумтор», который тогда давал 20 процентов ВВП Кыргызстана.

Судя по словам бывшего главы государства, предприятия оставались у него и в годы президентства. Одно из них Алмазбек Атамбаев продал в прошлом году.

В 2017 году я заработал не 100, а 111 миллионов сомов, я продал одно из своих предприятий.

Алмазбек Атамбаев
Он также похвастался, что владел заводами, совместными предприятиями, ресторанами, барами.

2О родовом поместье в Кой-Таше

Участок в Кой-Таше Алмазбеку Атамбаеву продал экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов, потому что ему не хватило денег на строительство оздоровительного комплекса. Он уверял, что на этом месте когда-то жили предки Атамбаева. Об истинном владельце земли лидер СДПК узнал позже, когда построил дом.

Албек Ибраимов извинялся передо мной за то, что частное лицо, как оказалось, покупало данный участок у «Дастана». Но тогда я уже купил этот комплекс, достроил дом.

Алмазбек Атамбаев
По его словам, за год он зарабатывал почти 2 миллиарда сомов и мог построить не один такой дом. «Меня шокировало: оказывается, мне нужно было, как многие другие наши богатые люди делают, покупать дома за рубежом, строить виллы в Дубае, Турции, Англии, США, но нельзя было строить дом на месте, где жили мои предки... Потому что у нас все начальники, чиновники, если посмотреть их декларации, все бездомные. Омуркулов бездомный. А на самом деле у них все записано на жен, зятьев-братьев, подчиненных чиновников и так далее», — сказал Алмазбек Атамбаев.

3Об Икрамжане Илмиянове

Икрам всегда знал, что, если ему нужны деньги, он может взять их у меня. Он знал, что я богатый человек, что у меня можно взять, если деньги нужны. Он хотел показать, что может что-то решать, какие-то вопросы, кадровые дела.

Алмазбек Атамбаев
Экс-глава КР не отрицает, что Икрамжан Илмиянов вмешивался в кадровую политику. Но взяток за это он не брал, а наоборот, просил у него.

Он уверен, что арест Икрамжана Илмиянова связан с тем, что он слишком много знает о теневых делах во время последних президентских выборов.

Ранее Алмазбек Атамбаев называл прошедшие выборы честными и прозрачными, а итоги свидетельствуют о высоком доверии кыргызстанцев Сооронбаю Жээнбекову.

4Об Омурбеке Текебаеве

Многозначно Алмазбек Атамбаев ответил относительно дела Омурбека Текебаева.

Признаюсь, по Текебаеву я, наверное, не должен был смотреть на закон. У меня была такая форма работы: я всегда говорил силовикам — делайте по закону. Возможно, надо было...

Алмазбек Атамбаев

5Об избирательном фонде

Несмотря на то что аппарат президента Сооронбая Жээнбекова называет слитый в Сеть документ о потраченных на выборы $24 миллионах фейком, Алмазбек Атамбаев настаивает на том, что он подлинный.

Те, кто знает про этот документ, просто боятся за свою жизнь. Ведь почему посадили того же Кулматова за паспорт? Вместо той «глупости», которая была при Бакиевых, — они убили Медета Садыркулова, чтобы показать: мы любого убьем, — эти просто взяли и посадили невиновных. Кубана Кулматова, Сапара Исакова — и говорят: смотрите, мы любого из вас посадим. А надо будет, убьем.

Алмазбек Атамбаев
По словам бывшего президента, в документе указаны реальные фамилии и цифры. А обнародовали его потому, что посадили Икрамжана Илмиянова.

6О дружбе с Сооронбаем Жээнбековым

Алмазбек Атамбаев считает, что во время предвыборной кампании Сооронбай Жээнбеков обманывал людей. На встрече 29 марта он открыто сказал президенту, что тот становится Бакиевым, идет по его пути.

Мы видим, как восстанавливается семейное правление, мы видим братьев, сватьев, зятьев и так далее. Мы это проходили уже.

Алмазбек Атамбаев
Лидер СДПК не скрывает, что именно он привел семью Жээнбековых к власти.

У Жээнбекова перед выборами в начале года рейтинг был 3 процента. В 2010 году Жээнбеков рядом с тем же Мелисом Мырзакматовым выглядел бледной тенью, которая молча ходит за чьей-то широкой спиной.

Алмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев и Сооронбай Жээнбеков дружили 24 года. «Я помню депутата Жээнбекова, который был председателем колхоза. Он сам говорит, что благодаря мне в 2000-м стал вице-спикером. В 2007 году он стал министром в моем правительстве. А брата его Асылбека по его просьбе я включил в партийный список и протащил в депутаты. Он три раза был депутатом, два раза спикером. Жээнбекова я дотащил до президента страны. Старшего брата его я два раза, по-моему, назначал послом», — признался экс-глава Кыргызстана.

Есть люди, которые могут даже десятки лет прятаться за чьей-то спиной, пользоваться защитой этой спины, но приходит момент, когда он думает — эта спина мне уже не нужна. И с большой радостью втыкает нож в эту спину.

Алмазбек Атамбаев

7Об исках к СМИ

Алмазбек Атамбаев признался, что погорячился, подавая многомиллионные иски к правозащитникам и СМИ. Его супруга очень болезненно реагировала на информацию в прессе и засыпала только под капельницей.

Я поддался эмоциям, дома была такая ситуация. В отношении «Занозы», Джакуповой, наверное, это было неправильно. Я не должен был поддаваться эмоциям. Но я человек.

Алмазбек Атамбаев

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