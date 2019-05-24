10:56
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Видео

Зачем акционировать стратегический объект — «Кыргыз Темир Жолу»?

Плохая идея премьера: зачем акционировать стратегический объект — «Кыргыз Темир Жолу»?

Профсоюз и работники «Кыргыз Темир Жолу» выступают против его акционирования. По их мнению, протокольное распоряжение премьер-министра о реформировании стратегически важного для страны объекта приведет к негативным последствиям и является способом приватизации.

Каковы их аргументы против?

В пресс-конференции принимают участие:

Виктор Горшков — председатель профкома «Рабпрофсож» (по вагонному хозяйству);
Сыйнат Ибраимова — председатель профкома «Рабпрофсож» (по обслуживанию пассажиров);
Айнура Асангожоева — член профсоюза «Рабпрофсож».
Ссылка:
просмотров: 52
Версия для печати
Популярные новости
Информация общественного совета МЗ&nbsp;КР&nbsp;о&nbsp;туберкулезе недостоверна и&nbsp;некорректна Информация общественного совета МЗ КР о туберкулезе недостоверна и некорректна
Премьер, не&nbsp;развлекайте народ &laquo;страшилками&raquo;, займитесь делом Премьер, не развлекайте народ «страшилками», займитесь делом
Бизнес
Инверторный привод LG&nbsp;&mdash; эффективный, мощный, бесшумный Инверторный привод LG — эффективный, мощный, бесшумный
Обналичивайте деньги с&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;любых банкоматах страны Обналичивайте деньги с «Элкарт» от «Бакай Банка» в любых банкоматах страны
Успейте получить серебряные номера в&nbsp;коде 999 от&nbsp;MegaCom в&nbsp;ПОДАРОК! Успейте получить серебряные номера в коде 999 от MegaCom в ПОДАРОК!
Что подарить ребенку на&nbsp;окончание учебного года? Что подарить ребенку на окончание учебного года?