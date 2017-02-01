«Имена Победы». Кыргызстанцы, погибшие в Ржевской битве ВОВ

Инициативная группа «Баатырлардын урпактары» («Потомки героев») совместно с поисковыми группами России проводит акцию «Имена Победы», посвященную воинам-кыргызстанцам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации «Замандаш».

Цели проекта: активизация исследовательской и поисковой деятельности под городом Ржевом; поиск родных и близких погибших солдат; военно-патриотическое воспитание молодежи, формирование у нее уважительного отношения к своей истории; организация мероприятий, посвященных 72-летию Победы в Великой Отечественной войне, организация возведения памятника на территории Ржева.

Список кыргызстанцев, погибших в Ржевской битве и перезахороненных в братских могилах:

1. Батаканов Узенкыяз, 1912 - 11.01.1943, Тянь-Шаньская обл., Тогуз-Торойский р-н, к-з «Кайнды»;

2. Калыгулов Насыр, 1921 - 25.11.1942, Тянь-Шаньская обл., Джумгальский р-н;

3. Кейдегасыев Джумакадыр, 1905 - 26.11.1942, Тянь-Шаньская обл., Кочкорский р-н;

4. Кыштыбаев Мойдин, 1911 - ?, Тянь-Шаньская обл., Джумгальский р-н;

5. Ажилбаев Абразаак, 1904 - 01.02.1943, Тянь-Шаньская обл., Джумгальский р-н;

6. Каныев Кадыр, 1908 - 31.01.1943, Тянь-Шаньская обл., Тогуз-Торойский р-н;

7. Алеев (Алыев либо Алиев) Телевай (Толобай), 1920 - 25.11.1942, Фрунзенская обл., Кировский р-н;

8. Карякин Николай Кириллович, 1915 - 08.04.1942, Фрунзенская обл., Кантский р-н, с.Ивановка;

9. Дубенцев Иван Егорович, 1905 - 08.04.1942, Фрунзенская обл., Калининский р-н;

10. Тайгубеков (возможно Тойчубеков) Мататай, 1909 - 08.04.1942, Фрунзенская обл., Кантский р-н;

11. Радченко Александр Трофимович, 1919 - 05.04.1942, Фрунзенская обл., Калининский р-н;

12. Власов Николай Иванович, 1917 - 13.04.1942, Фрунзенская обл., Ворошиловский р-н, с.Кызыл-Аскер, ул.Средняя, 8;

13. Чекибаев Иман, ? - 03.02.1943, Фрунзенская обл., Чуйский р-н, с.Акбешим;

14. Данияров Сыгинал, 1904 - 07.12.1942, Фрунзенская обл., Сталинский р-н, дер.Кирово;

15. Кучербаев Бектурган, 1902 - 28.11.1942, Фрунзенская обл., Кантский р-н, с/с Тусуйский, к-з им.Молотова;

16. Епифанов Иосиф Дмитриевич, 1902 - 27.11.1942, Фрунзенская обл., Кантский р-н;

17. Сартоков Василий Сидорович, 1904 - 25.11.1942, Фрунзенская обл., г.Фрунзе, ул.Джамбула, 49;

18. Каримов Майрамкул, 1895 - 25.11.1942, Фрунзенская обл., Калининский р-н;

19. Бобров Михаил Петрович, 1916 - 25.11.1942, Фрунзенская обл., Калицкий р-н, с.Новопокровка;

20. Кравцов Демид Степанович, 1904 - 29.08.1942, Фрунзенская обл., Сталинский р-н, с.Садовое;

21. Литовченко Алексей Федорович, 1909 - 05.04.1942, Фрунзенская обл., Ворошиловский р-н;

22. Ушников Михаил Гаврилович, 1909 - 06.04.1942, Фрунзенская обл., Калининский р-н, Ставропольский с/с;

23. Христич Николай Васильевич, 1907 - 04.12.1942, Фрунзенская обл., г.Фрунзе, ул.Кирова, 116;

24. Гусев Григорий Яковлевич, 25.05.1910 - 25.04.1942, Фрунзенская обл., Калининский р-н, Пузовский с/с;

25. Ариков Кукумбай, 1897 - 25.11.1942, Иссык-Кульская обл., Балыкчинский р-н, с/с Агалей;

26. Мамбеткази Тушибат, 1923 - 14.12.1942, Иссык-Кульская обл., Джеты-Огузский р-н, с/с Лынсит;

27. Кудайбергенов Кадыр, 1917 - 06.12.1942, Иссык-Кульская обл., Джеты-Огузский р-н, с.Актерск;

28. Бакуменко Георгий Сергеевич, 1912 - 31.08.1942, Иссык-Кульская обл., Пржевальский р-н;

29. Кроль Владимир Евст., 1921 - 03.12.1942, Иссык-Кульская обл., Пржевальский р-н, с.Соколовка;

30. Тилембаев Мукамбет(ов), 1902 - 26.11.1942, Иссык-Кульская обл., Тюпский р-н;

31. Жисналиев (возможно Жееналиев) Жакшибай (Жакшыбай), 1914 - 11.01.1943, Ошская область, Чон-Алайский район, к-з Кзыл Майран (возможно Кызыл Майрам);

32. Абдрасимов Надыр, 1910 - 25.11.1942, Баткенский р-н, Суващевский с/с;

33. Аманов Тулен, 1912 - 27.11.1942, Баткенский р-н, Баткенский с/с;

34. Барыбаев Азенбай, 1922 - 30.11.1942, Баткенский р-н;

35. Кульмамбетов Айтпай, 1906 - 15.02.1943, Ошская область, Гульчинский район, Будалякский с/с;

36. Садыков Газбек, 1916 - 04.12.1942, Ошская область, Молотовский р-н;

37. Телекуп Абдурасуль, 1912 - 28.01.1943, Ошская обл., Араванский р-н, к-з Кызыл Тахта;

38. Осмоналиев Тимерзан, 1912 - 30.01.1943, Ошская обл. Узгенский р-н, Кзылтомский с/с;

39. Анашкин Иван Георгиевич, 1903 - 25.11.1942, Иркутская область, Черемховский р-н;

40. Кутуев Матутобек, 1914 - 28.11.1942, Ошская область, Узгенский р-н;

41. Чакыев Джумашей, 1907 - 01.02.1943, Джалал-Абадская обл., Токтогульский р-н, к-з «Агроном»;

42. Шавданов Лайло (возможно Шабданов Шайлоо), 1921 - 05.12.1942, Джалал-Абадская обл., Ала-Букинский р-н, Ак-Курганский с/с;

43. Егембердиев Амурзах (возможно Эгембердиев Омурзак), 1907 - 15.12.1941, Джалал-Абадская обл., Сузакский р-н, с.Каскинчи.