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Центральная Азия

Конфликт на кыргызско-таджикской границе в Погранслужбе пока не комментируют

В Государственной пограничной службе (ГПС) пока не комментируют конфликт на кыргызско-таджикской границе.

«Азаттык» сообщил, что накануне в 17.00 на границе с двух сторон собрались молодые люди, туда прибыли и представители местных властей для переговоров.

Глава села Кок-Таш Разия Осорова сообщила журналистам, что ее избили граждане Таджикистана, и конфликт приобрел более массовый характер - на месте начали собираться люди. Прибыли сотрудники спецподразделения УВД области.

Аким Баткенского района Кенеш Салихов отметил, что ситуация стабилизируется.

В ГПС обещают прокомментировать ситуацию позже.
Ссылка: https://24.kg/tsentralnaja_azija/43651/
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