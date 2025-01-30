В Казахстане еще четыре банка приостановили выдачу карт нерезидентам

Еще четыре казахстанских банка временно прекратили оформление платежных карт для нерезидентов. Как сообщает «Азаттык», это Halyk Bank, «Евразийский банк», «Нурбанк» и АО «Банк ВТБ».

В службе поддержки казахстанской «дочки» ВТБ заявили, что причиной введения временных ограничений стали технические неполадки. При этом во всех этих банках не смогли сообщить, когда будет возобновлена выдача карт нерезидентам. На сайте «Нурбанка» говорится, что приостановка выдачи платежных карт нерезидентам связана с техническими работами.

На прошлой неделе выпуск дебетовых карт для нерезидентов страны приостановили казахстанские Kaspi Bank и Home Credit Bank.

Как отмечает издание, с 1 января 2025 года Казахстан приостановил выдачу индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) в посольствах за рубежом. По данным МВД РК, в 2024-м ИИН Казахстана оформили 435 тысяч иностранных граждан, из них более 233 тысяч — это граждане России.