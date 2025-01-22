В Кыргызстане отремонтировано 149 километров дорог по инвестиционным проектам

За счет инвестиционных проектов в 2024 году заасфальтировано 149 километров дорог. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

По данным ведомства, завершено строительство тоннеля Кок-Арт, установлены защитные ограждения от снежных заносов на перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бел, сдан в эксплуатацию мост через реку Урмарал. Также продолжается строительство дорог Тюп – Кеген, Каркыра – Турук – Сары-Жаз, Корумду – Балбай – Баатыр.

Кроме того, в целях облегчения работы дорожников улучшена материально-техническая база дорожно-эксплуатационных предприятий за счет средств дорожного фонда.

Если в 2023 году было закуплено 297 единиц спецтехники, то в 2024-м этот показатель вырос до 453. В 2025-2026 годах при поддержке японского агентства JICA Баткенская область получит 48 единиц техники и оборудования в виде грантов.

В рамках грантовой поддержки также предусмотрены поставки: 144 единиц от Китайской Народной Республики, 69 единиц для Иссык-Кульской области при поддержке Всемирного банка, 223 единицы за счет Фонда развития Кореи (EDCF).

В общей сложности с 2023 по 2026 год материально-техническая база Министерства будет пополнена на 1 тысячу 234 единицы новой техники и оборудования.