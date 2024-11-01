В Казахстане построят крупнейшее ГЧП-медучреждение в ЦА за 365 миллионов евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о выделении пакета финансирования на сумму 365 миллионов евро для реализации первого проекта государственно-частного партнерства (ГЧП) в управлении медицинскими учреждениями в Казахстане. Об этом сообщили в финансовом институте.
Средства направят на строительство и эксплуатацию многопрофильной больницы на 630 коек в Кокшетау. Финансирование включает собственный заем ЕБРР в размере 105 миллионов евро и будет предоставлено казахстанской дочерней компании турецкого холдинга Rönesans, который является давним клиентом ЕБРР и работает в таких областях, как строительство, недвижимость, инфраструктура, здравоохранение и энергетика, в 30 странах.
Проект будет также софинансироваться параллельными займами на общую сумму до 260 миллионов евро от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), немецкой инвестиционной корпорации DEG, Исламской корпорации развития частного сектора (ICD), Proparco и Банка развития Казахстана (БРК).
Строительство новой больницы площадью 110 тысяч квадратных метров будет обслуживать более 730 тысяч человек, проживающих в Кокшетау и регионе Акмола. Согласно соглашению о ГЧП, частный партнер будет отвечать за техническое обслуживание объекта и управление цифровой системой медицинского информационного менеджмента (HIMS), которая станет эталоном цифровизации здравоохранения в РК. Медицинские услуги будут предоставляться государственной некоммерческой организацией Turar Healthcare.
Новая больница также планирует получить серебряный рейтинг по программе экологической сертификации LEED, а также сертификацию EDGE для экономии ресурсов.