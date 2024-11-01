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Центральная Азия

В Казахстане построят крупнейшее ГЧП-медучреждение в ЦА за 365 миллионов евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о выделении пакета финансирования на сумму 365 миллионов евро для реализации первого проекта государственно-частного партнерства (ГЧП) в управлении медицинскими учреждениями в Казахстане. Об этом сообщили в финансовом институте.

Средства направят на строительство и эксплуатацию многопрофильной больницы на 630 коек в Кокшетау. Финансирование включает собственный заем ЕБРР в размере 105 миллионов евро и будет предоставлено казахстанской дочерней компании турецкого холдинга Rönesans, который является давним клиентом ЕБРР и работает в таких областях, как строительство, недвижимость, инфраструктура, здравоохранение и энергетика, в 30 странах.

ЕБРР
Фото ЕБРР. ГЧП-больница за 365 миллионов евро

Проект будет также софинансироваться параллельными займами на общую сумму до 260 миллионов евро от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), немецкой инвестиционной корпорации DEG, Исламской корпорации развития частного сектора (ICD), Proparco и Банка развития Казахстана (БРК).

Строительство новой больницы площадью 110 тысяч квадратных метров будет обслуживать более 730 тысяч человек, проживающих в Кокшетау и регионе Акмола. Согласно соглашению о ГЧП, частный партнер будет отвечать за техническое обслуживание объекта и управление цифровой системой медицинского информационного менеджмента (HIMS), которая станет эталоном цифровизации здравоохранения в РК. Медицинские услуги будут предоставляться государственной некоммерческой организацией Turar Healthcare.

Новая больница также планирует получить серебряный рейтинг по программе экологической сертификации LEED, а также сертификацию EDGE для экономии ресурсов.
Ссылка: https://24.kg/tsentralnaja_azija/309973/
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