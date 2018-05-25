00:46
USD 68.31
EUR 80.19
RUB 1.11
Техноблог

В продажу вышли сразу три линейки «вечных» смартфонов от Energizer

Фото mail.ru. Смартфон Power Max P600S

Компания выпустила в продажу сразу три линейки смартфонов — Power Max, Hardcase и Energy. Об этом сообщил портал mail.ru.

Hardcase фокусируется на прочности, Power Max — на времени автономной работы, но сверхъемкие батареи доступны для всех моделей.

Линейку Power Max открывает P600S — смартфон с аккумулятором 4500 мАч и немалым весом — 190 граммов. Он работает на чипе MediaTek Helio P25 с 6 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами — внутренней.

Он получил 5,99-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9, двойную камеру 13 + 5 мегапикселей.

Фото mail.ru. Смартфон Power Max P550S

Более слабый по характеристикам «собрат» Power Max P550S получил более емкий аккумулятор на 5000 мАч, а необычный смартфон Power Max P20 с аккумулятором на 4000 мАч и средними характеристиками может служить в качестве внешнего аккумулятора и заряжать другие устройства.

Смартфон P16K Pro получил колоссальную емкость аккумулятора — 16000 мАч, но весит 350 граммов. У него двойная фронтальная камера из двух сенсоров — 13 + 5 мегапикселей.

Фото mail.ru. Смартфон Power Max H550S

Что касается линейки Energizer Hardcase, то она представлена «защищенным» смартфоном H550S с изогнутым 5,5-дюймовым дисплеем, чипом MediaTek MT6750, 3 гигабайтами оперативной и 32 гигабайтами встроенной памяти.

На задней панели одна 16-мегапиксельная камера. Он получил батарею емкостью 4000 мАч и ​​сертификат соответствия военным стандартам.

Фото mail.ru. Смартфон S550S

Семейство Energy состоит из функциональных устройств с большими батареями и фокусируется на мобильности.

Наиболее интересным является S550S с батареей емкостью 3000 мАч, MediaTek чипом MT6737, 2 гигабайтами оперативной и 16 гигабайтами встроенной памяти.

Цены на все устройства находятся в пределах 8–13 тысяч сомов.
Ссылка:
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
Массовые жалобы. Камеры iPhone X покрываются трещинами
В России выпустили iPhone X с изображениями Крымского моста
Новый материал увеличит время работы смартфона в 100 раз
HTC U12 Plus: инсайдер раскрыл почти все секреты о новом флагмане
Samsung посмеялась над «медленными» iPhone в новой рекламе
Изображения iPhone X Plus появились в Интернете
Новый смартфон OnePlus 6 засветился на видео
Xiaomi Redmi S2: появились характеристики, цены и изображения смартфона
Самые популярные смартфоны в мире назвали эксперты
Samsung запатентовала новый гибкий и прозрачный смартфон
Популярные новости
В&nbsp;WhatsApp обнаружили неприятную проблему В WhatsApp обнаружили неприятную проблему
Массовые жалобы. Камеры iPhone X&nbsp;покрываются трещинами Массовые жалобы. Камеры iPhone X покрываются трещинами
В&nbsp;России выпустили iPhone X&nbsp;с изображениями Крымского моста В России выпустили iPhone X с изображениями Крымского моста
Новый материал увеличит время работы смартфона в&nbsp;100 раз Новый материал увеличит время работы смартфона в 100 раз
Бизнес
1&nbsp;МБ в&nbsp;Таиланде всего 3&nbsp;сома в&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1 МБ в Таиланде всего 3 сома в роуминге от О!
Сберкасса &laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;Оше обслуживает клиентов круглосуточно Сберкасса «Бакай Банка» в Оше обслуживает клиентов круглосуточно
С&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom знайте, где сейчас ваш ребенок С услугой «Где дети?» от MegaCom знайте, где сейчас ваш ребенок
Зарабатывай на&nbsp;входящих звонках вместе с&nbsp;О! Зарабатывай на входящих звонках вместе с О!