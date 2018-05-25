В продажу вышли сразу три линейки «вечных» смартфонов от Energizer

Компания выпустила в продажу сразу три линейки смартфонов — Power Max, Hardcase и Energy. Об этом сообщил портал mail.ru.

Hardcase фокусируется на прочности, Power Max — на времени автономной работы, но сверхъемкие батареи доступны для всех моделей.

Линейку Power Max открывает P600S — смартфон с аккумулятором 4500 мАч и немалым весом — 190 граммов . Он работает на чипе MediaTek Helio P25 с 6 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами — внутренней.

Он получил 5,99-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9, двойную камеру 13 + 5 мегапикселей.

Фото mail.ru. Смартфон Power Max P550S

Более слабый по характеристикам «собрат» Power Max P550S получил более емкий аккумулятор на 5000 мАч, а необычный смартфон Power Max P20 с аккумулятором на 4000 мАч и средними характеристиками может служить в качестве внешнего аккумулятора и заряжать другие устройства.

Смартфон P16K Pro получил колоссальную емкость аккумулятора — 16000 мАч, но весит 350 граммов . У него двойная фронтальная камера из двух сенсоров — 13 + 5 мегапикселей.

Фото mail.ru. Смартфон Power Max H550S

Что касается линейки Energizer Hardcase, то она представлена «защищенным» смартфоном H550S с изогнутым 5,5-дюймовым дисплеем, чипом MediaTek MT6750, 3 гигабайтами оперативной и 32 гигабайтами встроенной памяти.

На задней панели одна 16-мегапиксельная камера. Он получил батарею емкостью 4000 мАч и ​​сертификат соответствия военным стандартам.

Фото mail.ru. Смартфон S550S

Семейство Energy состоит из функциональных устройств с большими батареями и фокусируется на мобильности.

Наиболее интересным является S550S с батареей емкостью 3000 мАч, MediaTek чипом MT6737, 2 гигабайтами оперативной и 16 гигабайтами встроенной памяти.

Цены на все устройства находятся в пределах 8–13 тысяч сомов.