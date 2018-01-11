Китайские смартфоны вновь обвинили в шпионаже за пользователями

Власти США обвинили компанию Huawei в работе с китайским правительством. Опасаясь шпионажа, они давят на операторов сотовой связи, чтобы не допустить начала продаж смартфонов компании, сообщило издание The Information.
В рамках выставки CES в Лас-Вегасе Huawei планировала объявить о партнерстве с одним из крупнейших в США сотовых операторов AT&T. Но сделка сорвалась, и компания отказалась продавать смартфоны китайского производителя.
В 2008 году американские военные заключили, что Huawei «поддерживает тесные связи» с Народно-освободительной армией Китая. Компании ограничили доступ к сетям, передающим информацию государственного или военного характера. В конце 2012-го Конгресс США вновь озвучил информацию о связях компании с китайскими государственными и военными органами.