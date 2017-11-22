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Техноблог

Страница бывшего муфтия Кыргызстана в Youtube получила серебряную кнопку

Страница бывшего муфтия Кыргызстана Чубака ажи Жалилова в YouTube получила серебряную кнопку. Об этом он сообщил на своей страничке в социальной сети Facebook. 

Чубак ажи Жалилов поблагодарил подписчиков и обещал продолжить свою работу. На канал «Насаат медиа» бывшего муфтия подписаны 152 тысячи человек.  

Отметим, серебряная кнопка для ютубера — важный показатель успеха. Именно она доказывает, что аудитория канала перевалила за 100 тысяч подписчиков. Кнопка сделана из никелированного медно-никелевого сплава, она находится в металлической рамке (как и золотая).
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