Страница бывшего муфтия Кыргызстана в Youtube получила серебряную кнопку

Страница бывшего муфтия Кыргызстана Чубака ажи Жалилова в YouTube получила серебряную кнопку. Об этом он сообщил на своей страничке в социальной сети Facebook.

Чубак ажи Жалилов поблагодарил подписчиков и обещал продолжить свою работу. На канал «Насаат медиа» бывшего муфтия подписаны 152 тысячи человек.

Отметим, серебряная кнопка для ютубера — важный показатель успеха. Именно она доказывает, что аудитория канала перевалила за 100 тысяч подписчиков. Кнопка сделана из никелированного медно-никелевого сплава, она находится в металлической рамке (как и золотая).