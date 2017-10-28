Facebook вводит новые правила для политической рекламы

Facebook объявил об изменениях, которые должны сделать более прозрачной политическую рекламу в социальной сети. Ранее компания подверглась критике после сообщений о трех тысячах рекламных объявлений политического характера, связанных с Россией, сообщила ВВС.

Как отмечается, рекламодатели должны будут представлять больше информации, позволяющей идентифицировать их, написал в своем аккаунте руководитель Facebook Марк Цукерберг. Соцсеть, по его словам, будет маркировать их рекламу как политическую, а они «должны будут раскрыть, кто за нее платит».

Вы будете иметь возможность посмотреть, сколько заплатил рекламодатель, что за люди смотрят эту рекламу, сколько было просмотров. Наша цель — полностью запустить это в США перед промежуточными выборами в 2018 году. Марк Цукерберг

Компания также собирается нанять несколько тысяч модераторов для выявления политической рекламы. Эти меры приняты на фоне сообщений о том, что поддерживаемые властями России группы использовали объявления в социальных сетях для вмешательства в выборы в США в 2016 году.

В начале сентября руководство Facebook заявило, что в течение почти двух лет фейковые учетные записи, связанные с Россией, покупали политическую рекламу в соцсети.

Примерно на три тысячи объявлений с июня 2015-го по май 2017 года, по данным Facebook, потрачено около $100 тысяч. Расследование коснулось и рекламы в сервисе обмена фотографиями Instagram, принадлежащем компании.

В адрес Facebook звучала критика с требованием большей прозрачности. После компания объявила, что изменит алгоритм работы с платными постами, в том числе введет «дополнительную оценку и одобрение сотрудниками».

«Мы будем работать над созданием стандарта прозрачности для политической рекламы», — писал Цукерберг и обещал передать информацию о рекламных объявлениях, связанных с Россией, тем, кто расследует возможное вмешательство Москвы в выборы президента США.

Во вторник руководители Facebook и других интернет-компаний выступят на слушаниях в Сенате США. В октябре СМИ сообщили, что Google также нашел следы российского финансирования в контекстной рекламе политического содержания.

Еще в начале года спецслужбы США заявили, что Россия якобы помогала Дональду Трампу победить на президентских выборах, в том числе распространяя в соцсетях ложную информацию. Россия отрицает вмешательство в американские выборы.