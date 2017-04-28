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Техноблог

Facebook сообщил о планах бороться с размещаемой в соцсети пропагандой

Чтобы «сохранить» пользователей социальной сети Facebook в «безопасности», представители компании решили бороться с размещаемыми на сайте «злоупотреблениями информационными операциями». Об этом говорится в опубликованном на сайте организации докладе, сообщил РБК.

Как уточнили в Facebook, к подобным «злоупотреблениям» относятся в том числе направленные на «искажение внутренних или внешних политических настроений в стране» действия «правительственных или негосударственных субъектов». Все они, по данным представителей компании, «чаще всего» предпринимаются «для достижения стратегического и (или) геополитического результата».

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«Такие информационные операции могут представлять собой ложные новости и дезинформацию», — пояснили в Facebook, не уточнив, какие именно страны пользуются подобными методами.

Кроме того, «злоупотреблением» в информационном поле, по мнению пресс-службы соцсети, являются «поддельные аккаунты, созданные, чтобы манипулировать общественным мнением». Эти действия, пояснили в компании, могут проявляться через публикацию одинаковых «мемов», «спама», дачу ложных комментариев журналистам и распространение дезинформации.

Для борьбы с подобными явлениями, рассказали в Facebook, компания планирует «постоянно анализировать» публикуемый в соцсети контент, изменить настройки конфиденциальности и функции безопасности учетных записей, а также «поддерживать программы гражданского общества в области медиаграмотности».​
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/50782/
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