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Техноблог

Неуправляемая ступень ракеты Falcon 9 могла упасть на Луну, создав кратер — СМИ

Неуправляемая ступень ракеты Falcon 9 предположительно упала на Луну, создав новый кратер, сообщает The Guardian.

В публикации отмечается, что отработанная ступень ракеты компании SpaceX весом четыре тонны должна была столкнуться с Луной на скорости 8 тысяч 700 км/ч 5 августа.

Столкновение ожидалось в районе кратера Эйнштейн на видимой стороне Луны. Кинетическая энергия от удара эквивалентна взрыву трех тонн тротила, в результате падения мог появиться новый кратер диаметром около 20 метров. Предполагалось, что удар поднимет многокилометровое облако лунной пыли, которое, однако, будет трудно заметить невооруженным глазом с Земли.

Как отмечает ВВС, официальных подтверждений падения пока нет, поскольку ни один из космических аппаратов, находящихся на орбите Луны, не был расположен таким образом, чтобы снять столкновение. Ученые намерены сравнить изображения поверхности Луны, чтобы обнаружить новый кратер.

Ракета Falcon 9 стартовала в январе 2025 года и успешно вывела в космос два коммерческих лунных посадочных модуля — американский Blue Ghost компании Firefly Aerospace и японский Resilience. По итогам миссии первая ступень штатно вернулась на Землю, а у второй не осталось горючего для возврата в атмосферу или ухода на гелиоцентрическую орбиту. Последние 1,5 года объект размером примерно с автобус летал в космосе по хаотичной орбите, формировавшейся силами притяжения Земли, Луны и Солнца, пока спутник не «притянул» его к себе.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/384303/
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